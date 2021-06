Usa: il 53 per cento dei cittadini è favorevole alla regolamentazione delle Big Tech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, diversi intervistati hanno mostrato dubbi sull'eventualità che le aziende possano modificare la propria offerta in caso di nuove regole. Rispetto alla possibilità che Amazon debba eliminare la spedizione gratuita su alcuni prodotti, per i clienti del servizio "Prime", solo il 15 per cento delle persone intervistate ha detto che avrebbe comunque sostenuto tale legislazione, mentre il 59 per cento sarebbe stato “più propenso” ad opporsi alla legge. Due disegni di legge in particolare avrebbero un maggiore impatto strutturale sulle piattaforme tecnologiche: l'“American choice and innovation online act” impedirebbe alle piattaforme dominanti di favorire i propri servizi rispetto ai concorrenti che usano i loro marketplace, mentre l'“Ending platform monopolies act” vieterebbe a alle società di possedere linee di business che presentano un conflitto di interessi. (Nys)