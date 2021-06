Carceri: Cartabia, problema sovraffollamento va affrontato con pluralità interventi concomitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, "il problema del sovraffollamento richiede di essere affrontato con una pluralità di interventi concomitanti". Nel rispondere, al question time alla Camera, ad una interrogazione sulle iniziative per porre rimedio al sovraffollamento delle carceri, anche attraverso l’impiego di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Lollobrigida - Fd'I), l'esponente dell'esecutivo ha continuato: "Nell’ambito delle pianificazioni del Recovery, molti sono gli interventi diretti a migliorare gli ambienti, sia per ampliare gli spazi disponibili, sia per realizzare ambienti dedicati al trattamento. Ampliare gli spazi per mitigare il disagio causato dal sovraffollamento carcerario e ripensarne l’architettura per creare le condizioni materiali affinché l’esecuzione penale possa svolgere la sua funzione costituzionale. Allo scopo al ministero è insediata da tempo una Commissione per l’architettura penitenziaria che terminerà i suoi lavori entro il mese di luglio. Si tratta di un investimento importante, nell'ambito del Recovery, per complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, da destinare alla costruzione e al miglioramento di otto padiglioni e alla ristrutturazione di istituti penitenziari per adulti e minori". (segue) (Rin)