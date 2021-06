Lombardia: Coldiretti, verde urbano sotto la media in una città su due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia la disponibilità pro capite di verde urbano nei capoluoghi di provincia è sotto la media italiana in un caso su due. È quanto afferma la Coldiretti regionale in base agli ultimi dati Istat in occasione dell'incontro "Il vivaismo italiano post covid-19" e della diffusione della bozza del rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) dell'Onu. La disponibilità pro capite di verde urbano nelle città lombarde capoluogo – precisa la Coldiretti Lombardia – varia da provincia a provincia. A Lecco ogni abitante ha a disposizione 15,4 metri quadrati di verde urbano; segue Milano con 17,8; Varese con 19,3; Pavia con 24,1; Bergamo con 25,4; Brescia con 26 metri quadrati per abitante; Cremona con 31,6 metri quadrati; Mantova con 40,3 metri quadrati; Monza con 58,3 metri quadrati per abitante; Lodi con 58,6; Como con 67,6. Infine troviamo Sondrio con 298,2 metri quadrati di verde urbano pro capite. In Italia – spiega la Coldiretti – ogni abitante dispone in città di appena 33,8 metri quadrati di verde urbano con lo smog che viene amplificato dall'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono un modo rilevante alla mitigazione del clima e a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. (segue) (Com)