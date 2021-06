Russia: Covid, Putin dubbi su obiettività dati in Paesi dipendenti da settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha messo in dubbio l'obiettività dei dati ufficiali sul coronavirus nei paesi che dipendono dai flussi turistici. "Comprendiamo che nei paesi, specialmente del sud, dove l'economia dipende in modo significativo dal turismo, a dire il vero, la questione dell'obiettività degli indicatori ufficiali per il Covid è, ovviamente, all'ordine del giorno", ha affermato il capo dello Stato russo durante una riunione con i membri del governo.(Rum)