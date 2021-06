Infrastrutture: Bellanova, sviluppo trasporto intermodale sia pilastro delle prossime politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo e l'incentivazione del trasporto intermodale deve costituire uno dei pilastri delle politiche trasportistiche del prossimo futuro: l'impegno profuso dalle imprese del settore nel periodo dell'emergenza sanitaria ha messo in risalto la capacità di garantire, senza soluzione di continuità, l'approvvigionamento delle merci, delle materie prime per l'industria e l'agricoltura e dei beni di prima necessità, prima fra tutte la fornitura dei vaccini; allo stesso tempo, dimostra l'importanza di un sistema trasportistico e logistico pronto a rispondere in tempo reale alle esigenze della collettività e la necessità di fornire al settore soluzioni adeguate. Così la viceministra Teresa Bellanova, intervenendo questa mattina all'assemblea generale di Anita, l'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici. "L'efficientamento del sistema trasportistico e di mobilità richiede alle imprese del settore professionalità sempre più elevate e una particolare attenzione nel dotarsi degli strumenti necessari agli obiettivi, ai fini del potenziamento della competitività dell'intero sistema imprenditoriale e della crescita del sistema-Paese”, ha detto. (segue) (Com)