Infrastrutture: Bellanova, sviluppo trasporto intermodale sia pilastro delle prossime politiche (2)

- Uno scenario, ha continuato, in cui il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili è “centrale per quota di investimenti, e dove sono centrali gli asset legati alla mobilità e al trasporto sostenibili, caratterizzati da una maggiore e più pregnante attenzione agli aspetti sociali e ambientali”. In questo scenario, ha spiegato, il miglioramento della perfomance logistica riveste un ruolo centrale e si configura quale indispensabile presupposto per l'efficientamento trasportistico. "Gli incentivi del Marebonus e del Ferrobonus, relativamente ai quali il governo attraverso la proroga ha assicurato il necessario sostegno anche nella fase emergenziale, hanno dimostrato di poter determinare un forte impulso alle scelte di shift modale, con benefici riflessi sia sull'efficienza del sistema sia sugli aspetti ambientali e su quelli relativi alla sicurezza stradale”, ha affermato la viceministra, aggiungendo che la sfida da raccogliere “attiene anche alla necessità di sviluppare un sistema trasportistico dentro il quadro europeo”, e per questo è “essenziale anche la definizione di un apparato normativo-regolamentare che sia costituito da regole certe e corredato di strumenti che consentano di verificare il rispetto delle stesse”. (segue) (Com)