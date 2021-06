Infrastrutture: Bellanova, sviluppo trasporto intermodale sia pilastro delle prossime politiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della formazione e delle regole, la viceministra ha detto che la qualità e la competitività nel settore sono legate “alla capacità di determinare cambiamenti profondi attraverso alcune condizioni ineludibili: il contrasto ai fenomeni di concorrenza sleale; il rafforzamento della tutela degli aspetti sociali; la formazione e, con essa, una rinnovata immagine del settore e della figura dell'autista perché questa professione divenga attrattiva, molto più di quanto non lo sia al momento, per le nuove generazioni”. Il contrasto ai fenomeni di concorrenza sleale, ha continuato, è un tema cruciale su cui l’Ue ha impostato una specifica strategia che la orientato la normativa contenuta nel Pacchetto Mobilità. “L'obiettivo è armonizzare la normativa relativa all'accesso alla professione, garantire una concorrenza più equa e implementare la lotta alle pratiche illegali nei trasporti internazionali, favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro per i conducenti e ottimizzare il sistema dei controlli finalizzati a garantire una maggiore sicurezza della circolazione", ha concluso. (Com)