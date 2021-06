Umbria: Pd, ministro Giorgetti faccia rispettare monito Agcom su chiusura uffici postali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Unendoci all’appello lanciato oggi dall’Anci Umbria, chiediamo al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il rispetto di quanto stabilito dall’Autorità per il garante delle Comunicazioni in merito al divieto di chiusura degli uffici postali nelle aree svantaggiate. Inoltre il garante chiede di favorire una concertazione tra la direzione di Poste Italiane Spa e le amministrazioni locali, al fine di scongiurare la possibile chiusura degli uffici postali nei comuni più piccoli del territorio umbro”. È quanto hanno dichiarato in una nota i consiglieri regionali del gruppo Pd in Regione Umbria: “Riteniamo doveroso che si intervenga per evitare che decisioni unilaterali assunte da Poste Italiane Spa arrechino disagi ai cittadini che non vedono garantita l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, nel rispetto dell'accordo siglato fra le Poste Italiane Spa e lo Stato”. (Ren)