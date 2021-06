Ungheria: Orban, non solo garantiamo diritti ai gay ma li proteggiamo attivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria non solo garantisce i diritti degli omosessuali ma si preoccupa persino di proteggerli attivamente. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, all'agenzia di stampa tedesca "Dpa". "Nell'Ungheria comunista gli omosessuali venivano perseguitati" mentre ora "la libertà dell'individuo è il valore principale". Budapest si colloca "al centro di un insieme di valori europei e di un'Unione europea aperta e tollerante", ha continuato il premier. Chiunque deve essere libero di decidere da sé quale sentiero percorrere nella propria vita e "questo postulato è l'eredità della nostra lotta contro la dittatura". "Non dobbiamo mai più limitare le libertà per le quali noi stessi abbiamo combattuto nel 1989", ha dichiarato Orban. Tuttavia, aggiunge, "è dovere dello Stato provvedere a una tutela speciale per l'integrità fisica e psichica dei minori". "In un mondo ideale e libero le donne e gli uomini sono eguali, non ci sono razzismo, antisemitismo, omofobia, la pedofilia è oggetto di persecuzione e punizione con il massimo rigore da parte della legge, le minoranze sono pienamente garantite dallo Stato e le leggi a loro tutela sono tra le più severe in Europa", ha affermato il primo ministro. Nei Paesi in cui questo ideale non si è ancora realizzato "gli uomini devono lottare per i uguali diritti alle donne, i cristiani devono opporsi all'antisemitismo e difendere i loro concittadini ebrei e gli uomini eterosessuali devono proteggere gli omosessuali dall'esclusione, dagli attacchi e dalla discriminazione". (segue) (Vap)