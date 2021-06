Omicidio Willy: carabiniere in aula, azione fulminea e molto violenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata un'azione fulminea, veloce e molto aggressiva", così il tenente Agatino Roccazzello, comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Colleferro, ha definito questa mattina in aula a Frosinone, nel corso del processo in corte d'assise per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, l'intervento dei quattro aggressori di Artena costata la vita al 21enne di Paliano pestato a morte a Colleferro il 6 settembre 2020. L'ufficiale ha ripercorso le fasi dell'indagine ricostruendo quale è stata, secondo gli esiti investigati, la dinamica dell'omicidio per il quale sono sotto processo Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. (segue) (Rer)