Omicidio Willy: carabiniere in aula, azione fulminea e molto violenta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il teste, inoltre, ha ricostruito anche la dinamica dell'aggressione ritenuta plausibile dalla procura; una dinamica frutto delle testimonianze secondo le quali Willy è stato colpito prima dai Bianchi che lo hanno fatto cadere, per poi essere colpito da Pincarelli con uno schiaffo o con un pugno e per ultimo da Belleggia "che lo ha colpito alla testa con un calcio, dal basso verso l'alto, come se fosse un pallone". A parziale conferma di questo ultimo dettaglio ci sarebbe la traccia trovata sulla scarpa di Belleggia, del dna di Samuele Cenciarelli, l'amico di Willy che si sarebbe buttato sul corpo del 21enne per evitargli altri colpi. (Rer)