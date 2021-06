Niger: esercito respinge attacco jihadista a Bosso, uccisi tre assalitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 giugno 2016 un altro massiccio attacco di Boko Haram a Bosso provocò 26 morti, di cui 24 militari nigerini e due nigeriani, oltre a 55 uccisi dalla parte di Boko Haram. Gli aggressori avevano preso il controllo della città, prima di essere respinti il ​​giorno successivo. Secondo le stime delle Nazioni Unite almeno 50 mila persone sono fuggite dalla zona. La regione di Diffa, dove si trova Bosso, ospita 300 mila rifugiati nigeriani e sfollati in fuga dagli attacchi jihadisti. Il presidente nigerino, Mohamed Bazoum, ha dichiarato ieri ai diplomatici stranieri a Niamey che si recherà "molto presto" a Diffa per "avviare discussioni" con il governatore dello Stato federato nigeriano del Borno sul "programma del ritorno dei nigeriani" a casa. Oltre agli attacchi di Boko Haram e dello Stato islamico in Africa occidentale (Iswap) nella sua parte sud-orientale, il Niger deve affrontare anche quelli dei gruppi jihadisti saheliani, tra cui lo Stato islamico nel Grande Sahara (Eisg) nella sua parte occidentale. (Res)