Russia: convocato addetto militare ambasciata britannica per incidente nel Mar Nero

- Il ministero della Difesa russo ha convocato l'addetto militare dell'ambasciata del Regno Unito a Mosca, alla luce dell'attraversamento illegale del confine russo da parte del cacciatorpediniere britannico Defender. "In connessione con la violazione del confine statale della Federazione Russa da parte del cacciatorpediniere della Marina britannica, l'addetto militare presso l'ambasciata del Regno Unito a Mosca è stato convocato presso il ministero della Difesa russo", ha affermato il ministero in una nota. Quest'oggi, un velivolo russo Su-24M ha sparato dei colpi di avvertimento al fine di fermare la violazione del confine statale nel Mar Nero da parte del cacciatorpediniere Defender della Marina britannica, come reso noto dal dicastero della Difesa di Mosca. (Rum)