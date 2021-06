Ex Ilva: Bernini (FI), acciaio strategico, sconfitta transizione ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "la sentenza del Consiglio di Stato sull’ex Ilva scongiura uno scenario drammatico dal punto di vista industriale, perché l’acciaio è e resta un comparto strategico e lo spegnimento dell’area a caldo sarebbe stato il colpo finale. Ora risanamento economico e ambientale devono procedere di pari passo per vincere la sfida dello sviluppo sostenibile - continua la parlamentare in una nota -, completando l’opera di bonifica già avviata e utilizzando le risorse del Recovery fund per la transizione ecologica. Ma intanto i tempi della transizione ideologica di ispirazione grillina sono definitivamente alle spalle". (Com)