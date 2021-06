Lavoro: sindacati, rispettare contratto operatori Fatebenefratelli, Regione Lazio intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pretendiamo il rispetto del contratto e la piena trasparenza sul passaggio di proprietà del Fatebenefratelli. La Regione non può restare alla finestra quando si calpestano i diritti dei lavoratori e si mette a rischio il funzionamento di un ospedale importante come questo". Lo dichiarano in una nota Marilena De Feudis, Fp Cgil Roma Lazio, Antonio Cuozzo, Cisl Fp Lazio e Giancarlo Salmeri, Uil Fpl Roma e Lazio. I sindacati alzano i toni, mentre non si ferma la protesta degli operatori del San Giovanni Calibita, oggi di nuovo in presidio all'Isola Tiberina "e pronti ad arrivare allo sciopero per salvaguardare il futuro delle famiglie e dei servizi sanitari". "Siamo mobilitati da mesi, abbiamo aperto lo stato di agitazione e, in assenza di risposte chiare, incroceremo le braccia - aggiungono i sindacati -. Ancora una volta si manca di rispetto a lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono servizi pubblici alla salute, hanno pagato in questi anni di tasca loro la crisi finanziaria dell'azienda e hanno affrontato in trincea l'emergenza pandemica. E' una vergogna che ancora oggi non si vedano riconosciuti gli avanzamenti economici previsti dal contratto nazionale. E a tutto questo, nell'ipotesi di una rimodulazione delle attività a seguito dell'acquisizione da parte del Gruppo San Donato, si aggiunge l'incertezza del posto di lavoro. Temiamo il taglio di 1000 dipendenti e decurtazioni salariali. Non lo lasceremo passare". (segue) (Com)