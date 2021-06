Lavoro: sindacati, rispettare contratto operatori Fatebenefratelli, Regione Lazio intervenga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vertenza prendono posizione anche i segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma e Lazio che chiedono un intervento urgente da parte della Regione Lazio, responsabile diretta di tutto il sistema sanitario regionale: "Serve un'azione immediata al fine di non disperdere la professionalità e il sacrificio che questi lavoratori hanno affrontato e continuano ad affrontare con straordinario senso di abnegazione. L'inerzia è un pessimo modo di gestire un sistema di salute che per metà è fatto di sanità accreditata e che deve scommettere sulle persone e sulle competenze per riorganizzare i servizi nella fase post-pandemica", scandiscono Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini. "Vogliamo che la Regione Lazio prenda una posizione chiara e convochi subito un tavolo sul Fatebenefratelli. Nessun accreditamento a chi non rispetta i lavoratori, i contratti e le regole minime di trasparenza", concludono i segretari generali di categoria. "Serve un subito un intervento per salvare salari, posti di lavoro e prestazioni. La nostra mobilitazione non si fermerà". (Com)