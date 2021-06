Libia: ministro Esteri Algeria, garantire interessi di sicurezza dei Paesi confinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Speriamo di poter continuare a lavorare con tutti gli stakeholder oggi per assicurare che tutte le sfide che abbiamo ancora davanti a noi, istituzioni di sicurezza, elezioni, e che gli interessi di sicurezza dei Paesi vicini siamo rispettati”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri dell’Algeria, Sabri Boukadoum, al suo arrivo alla seconda conferenza internazionale di Berlino sulla crisi in Libia al via oggi nella capitale della Germania. (Geb)