Speciale difesa: Polonia, ritardi nella costruzione della base di difesa missilistica Usa a Redzikowo

- Le restrizioni contro il coronavirus sono tra i motivi dei ritardi nella costruzione della base di difesa antimissilistica Usa a Redzikowo, in Polonia settentrionale. Lo rende noto l'emittente "Polskie Radio", che cita le dichiarazioni del viceammiraglio Jon Hill, a capo dell'Agenzia di difesa missilistica statunitense (Mda). Hill, che ha parlato a un incontro del Centro per gli studi strategici internazionali (Csis) a Washington, non ha specificato quando la base diventerà operativa ma gli ultimi piani del Pentagono dicono che ciò non dovrebbe avvenire prima del 2022. La base avrebbe dovuto essere completata nel 2018 e i termini sono stati prorogati più volte. "Abbiamo introdotto diversi elementi di automazione nella costruzione militare ed è stato difficile. Ci ha rallentato", ha spiegato il viceammiraglio. Ha poi aggiunto che "le restrizioni in Europa sono state pesanti. La cosa positiva è che nell'ultimo mese abbiamo montato quattro antenne radar e la protezione antincendio". (Vap)