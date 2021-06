Speciale difesa: visita commissioni Difesa e Cultura a centro sportivo olimpico Esercito di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione congiunta delle commissioni Difesa e Cultura della Camera dei deputati è in visita al Centro sportivo olimpico dell'Esercito (Csoe) presso la Caserma intitolata alla Medaglia d'Oro al Valor Militare, capitano Silvano Abba a Roma. La delegazione - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - è guidata dal presidente della commissione Difesa, Gianluca Rizzo, e composta inoltre dai deputati Roberto Rossini, Roger De Menech e Davide Galantino. La visita si inserisce nel percorso dell'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari che le due commissioni stanno svolgendo. La struttura del Centro sportivo olimpico dell'Esercito nata il 1 marzo 1957 oggi ospita numerosi impianti ed attrezzature sportive in grado di soddisfare le esigenze tecniche degli atleti della Forza armata, del personale interno e delle Sezioni giovanili. Il Csoe gestisce e cura la preparazione di atleti, istruttori e tecnici militari. Sono inquadrati presso questo Centro sportivo circa 130 atleti militari volontari in ferma permanente e pluriennale delle nazionali di atletica leggera, ciclismo, ginnastica artistica, nuoto, tuffi, judo, triathlon, karate, lotta, pentathlon moderno, pentathlon militare, pesistica, pugilato, scherma, taekwondo e tiro. Tra le attività d'eccellenza svolte dal Centro sportivo olimpico dell'Esercito, oltre all'agonismo, un ruolo importante è ricoperto dalle attività di formazione. (Com)