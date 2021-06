Speciale difesa: Ira, Difesa Usa, fallito lancio di un satellite a metà giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran avrebbe tentato senza successo di lanciare in orbita un nuovo satellite pochi giorni fa, verso la metà di giugno, e sarebbe in procinto di tentare un nuovo lancio. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn” citando un portavoce del Pentagono, colonnello Uriah Orland. “Il comando spaziale Usa è a conoscenza del fallito lancio di un razzo iraniano che è avvenuto lo scorso 12 giugno”, ha detto il portavoce. Secondo fonti della Difesa Usa, non è ancora chiaro precisamente che cosa abbia determinato il fallimento del lancio, e a quale stadio esso si sia interrotto. Che Teheran si prepari a un nuovo lancio lo dimostrano, secondo alcuni analisti, fotografie aeree che mostrano un aumento delle attività nello spazioporto Imam Khomeini, nella provincia settentrionale di Semnan. (Res)