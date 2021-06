Speciale difesa: Myanmar, giunta militare ringrazia Russia per rifornimento armi all’esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito della giunta militare del Myanmar è diventato “uno dei più forti della regione” grazie al rifornimento di armi da parte della Russia. Lo ha dichiarato Min Aung Hlaing, il comandante in capo delle Forze armate del Myanmar, durante un incontro a Mosca con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, definendo il legame tra la Russia e il Myanmar “sempre più forte". La Russia è storicamente uno dei principali fornitori di armi dell'esercito del Myanmar, che lo scorso primo febbraio ha preso il potere a Naypyidaw con un colpo di Stato che ha deposto la leader Aung San Suu Kyi. “Il Myanmar per noi è un partner strategico collaudato nel tempo e un alleato affidabile", ha detto Shoigu, aggiungendo che la cooperazione militare è una "componente importante" delle relazioni tra i due Paesi, e che "siamo impegnati a rafforzare i legami bilaterali". Min Aung Hlaing ha anche incontrato Alexander Mikheyev, il direttore di Rosoboronexport, l’agenzia statale per le esportazioni di prodotti per la difesa, per discutere di una "potenziale cooperazione tecnica-militare". (Fim)