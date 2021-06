Speciale difesa: Perego (FI), M5s compromette collaborazione con Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "incassa l'ennesimo risultato positivo con il via libera al Recovery plan italiano, la diplomazia targata Cinque stelle arreca un danno incalcolabile al Paese: il governo degli Emirati Arabi Uniti, importante monarchia del Golfo e storico partner dell'Italia, ha intimato alle nostre Forze armate di lasciare entro il 2 luglio la base logistica di Al Minhad, dove negli anni sono state investite risorse importanti vista la strategicità della base, con le conseguenti ricadute per quelle missioni militari internazionali che si servivano della base come supporto logistico; non bastasse questo, sono ingenti i danni arrecati all'industria della Difesa ed al sistema Paese". Lo dichiara in una nota Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. "Quello che la componente 'di sinistra' del variopinto universo grillino fatica a comprendere, è che compromettere la collaborazione strategica con gli Emirati, comporta che tutti i settori politici e commerciali subiscano delle ripercussioni negative. Ancora più grave è aver messo in discussione la posizione geopolitica dell'Italia verso una larga parte del mondo sunnita, anche alla luce delle, questa volta più che legittime, prese di posizione del premier Draghi verso le ambizioni di Ankara nel Mediterraneo allargato. E' ora che che il Movimento cinque stelle - conclude - si assuma la responsabilità di scelte miopi e non condivisibili che rischiano di portare il Paese verso un decennio di declino geopolitico". (Com)