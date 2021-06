Ue: Capone, superare visione liberista e combattere dumping sociale per rilanciare occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ugl intende essere attivamente presente presso le istituzioni dell'Unione europea, svolgendo il suo ruolo all'interno del 'Cese' e confrontandosi con il Parlamento europeo e con le altre istituzioni di Bruxelles, poiché ritiene che sia necessario far conoscere ed esporre le sue richieste e le sue concezioni in materia di lavoro, diritti sociali, previdenza, sviluppo economico e valutare tempestivamente i progetti che in quelle materie la commissione Eu intende attuare al fine di proporre integrazioni e correttivi". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in occasione del convegno "La dimensione europea dell'Ugl", a cui hanno preso parte Luigi Ulgiati, vicesegretario generale dell'Ugl e membro del Cese, e Gian Luigi Ferretti, responsabile Relazioni internazionali per l'Ugl. "Il compito che l'Ugl intende svolgere - ha proseguito Capone - assume particolare ed attuale necessità dovendosi approvare e attuare i progetti presentati dall'Italia in materia di 'Recovery european plan' e di 'Next generation'. L'azione dell'Ugl si ispira ai valori fondanti dell'Unione europea contenuti nella 'Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori' di Strasburgo del 1989 e nel 'Trattato' del 2009 che li recepisce e li integra nei suoi articoli". (segue) (Com)