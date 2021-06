Ue: Capone, superare visione liberista e combattere dumping sociale per rilanciare occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi anni - ha rilevato Capone - questi principi sono stati progressivamente accantonati: sempre più spesso le decisioni assunte dalla commissione europea e dai nostri governi sono state prese ignorando l'effettiva consultazione e con una semplice informazione a posteriori delle parti sociali, mentre la partecipazione dei lavoratori all'interno delle aziende, anche di quelle medie, è stata o inattuata o vanificata pur in presenza di crisi aziendali. Non si hanno certo obiezioni di fondo al Piano per la ripresa proposto dal governo italiano e appena approvato dalla commissione europea - ha sottolineato il leader sindacale - tuttavia non vorremmo che l'attenzione rivolta alla transizione ecologica e all'innovazione digitale, possa far trascurare l'impegno statutario da assumere per la formazione, la disoccupazione giovanile, la salvaguardia delle attività economiche nazionali, la tutela della popolazione anziana, la previdenza e l'assistenza, il contrasto alla povertà, acuitasi in modo particolare in quest'ultimo anno e mezzo a causa della pandemia Covid-19". (segue) (Com)