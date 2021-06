Ue: Capone, superare visione liberista e combattere dumping sociale per rilanciare occupazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo, inoltre - ha rimarcato Capone -, che la commissione, nell'ambito della sua politica sulla 'concorrenza', debba attivarsi per impedire la crescita del 'dumping' sociale anche tra gli stessi Paesi europei che si manifesta con il trasferimento di aziende negli Stati che hanno costo del lavoro e norme contrattuali inferiori a quelle del Paese di provenienza. In conclusione, e in linea generale l'Ugl si richiama ai principi un tempo sostenuti dalla commissione basati sulla politica sociale, sulla cosiddetta 'economia sociale di mercato', sull'importanza dell'istruzione e della formazione professionale aggiornata, sullo sviluppo dell'occupazione e dell'innovazione tecno-industriale, già contenuti nel 'Piano Delors' del 1992, che con il passar degli anni sono stati in larga parte soppiantati da una visione politica 'liberista' fondata esclusivamente sulla valutazione contabile dei vincoli di bilancio all'insegna della 'stabilità finanziaria'. Con questi auspici - ha concluso sempre Capone -, l'Ugl ritiene di poter contribuire alla crescita della 'patria comune' europea e del mondo del lavoro". (Com)