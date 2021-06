Sanità: sindacati, lavoratori in presidio al Fatebenefratelli, Regione intervenga, pronti allo sciopero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta si manca di rispetto a lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono servizi pubblici alla salute, hanno pagato in questi anni di tasca loro la crisi finanziaria dell'azienda e hanno affrontato in trincea l'emergenza pandemica. E' una vergogna che ancora oggi non si vedano riconosciuti gli avanzamenti economici previsti dal contratto nazionale. E a tutto questo, nell'ipotesi di una rimodulazione delle attività a seguito dell'acquisizione da parte del Gruppo San Donato, si aggiunge l'incertezza del posto di lavoro. Temiamo il taglio di 1.000 dipendenti e decurtazioni salariali. Non lo lasceremo passare", continuano i sindacalisti. "Le relazioni sindacali sono al minimo storico e la direzione continua ad agire nell'ombra, il comportamento nei confronti di lavoratori e sindacati è inaccettabile", proseguono De Feudis, Cuozzo e Salmeri. "Il Fatebenefratelli è l'unica struttura sanitaria a non aver ancora applicato il Ccnl rinnovato a ottobre 2020, e da allora abbiamo più volte cercato di trovare un accordo e fermare la scelta unilaterale di riconoscere solamente la metà degli avanzamenti economici previsti, ovvero il 50 per cento coperto dalle risorse regionali, oltre a dividere l'una tantum di 1000 euro in due tranche e spalmare gli arretrati da luglio 2020 fino a tutto il 2023. Una vergogna ancora peggiore se, mentre si negano diritti ai lavoratori, come abbiamo più volte denunciato, si sceglie di investire migliaia di euro al mese a società di consulenza". (segue) (Com)