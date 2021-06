Rifiuti: Cangemi (Lega), Raggi e Zingaretti responsabili dei problemi dei romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi e Zingaretti sono consapevoli del fatto che il loro rimpallo di responsabilità quotidiano sui rifiuti concretizzerà il rischio di una procedura di infrazione Europea? L'incapacità amministrativa della prima sta facendo piombare Roma nell'emergenza sanitaria, tra rifiuti e topi; il secondo ha chiuso Malagrotta ma non ha fatto nulla, dall'applicazione dei poteri sostitutivi in poi, per trovare una soluzione per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Entrambi sono responsabili di quanto sta avvenendo e dei problemi che vivono i romani ogni giorno. Problemi che, tra l'altro, pagano anche a carissimo prezzo". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.(Com)