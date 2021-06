Ex-Ilva: Fim Cisl, azienda e governo ora diano certezze a investimenti, occupazione e transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auspichiamo che con la sentenza di oggi, finisca una fase incerta e complicata che non ha certamente facilitato la discussione vera sulla prospettiva industriale e il rilancio di Taranto e soprattutto sulla transizione ecologica che deve diventare, assieme al piano in industriale, e alla garanzia occupazionale il tema centrale di un confronto che adesso deve ripartire urgentemente". Lo afferma il segretario generale Roberto Benaglia e il segretario nazionale Valerio D’Alò della Fim Cisl, dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che di fatto "annulla" l’ordinanza contingibile e urgente numero 15 del 27 febbraio 2020, e la nota numero 173, del 29 marzo 2020, del Comune di Taranto. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha stabilito che l’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto non dovrà essere spenta. "Occorre ora recuperare il troppo tempo perso, attraverso atti concreti che consentano il rilancio del gruppo Acciaierie d’Italia - proseguono i due sindacalisti in una nota -. Ci aspettiamo quindi dall’azienda, da subito, responsabilità e capacità di indirizzare le scelte d’investimento con priorità sulla valorizzazione e salvaguardia dell’occupazione. Dal governo l’attenzione per una strategia industriale sulla siderurgia sostenibile che tenga conto della strategicità per l’Italia, di mantenere sull’acciaio una sovranità industriale. Per questo, sono necessari fatti concreti e risultati a partire dagli investimenti e dall’entrata definitiva e maggioritaria dello Stato dentro il capitale di Acciaierie d’Italia a cui si sommi, un concreto impegno che dia garanzia sul fronte occupazionale, anche per i lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria". (segue) (Com)