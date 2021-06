Ex-Ilva: Fim Cisl, azienda e governo ora diano certezze a investimenti, occupazione e transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Benaglia e D'Alò, "è necessario dar vita subito, al piano di potenziamento produttivo che soddisfi la grande richiesta di acciaio in atto e tutte quelle manutenzioni necessarie per riattivare gli impianti in sicurezza e riassorbire al più presto i troppi lavoratori in Cassa integrazione. Per questo dobbiamo riprendere immediatamente il confronto sindacale sulle scelte di un piano industriale che coniughi salute, ambiente e lavoro. I lavoratori e la città sono allo stremo - concludono - serve ridare una prospettiva di lavoro e futuro dove ambiente, salute e lavoro non siano in conflitto tra loro. È importante aprire un dialogo sociale proficuo e responsabile con il governo ma anche col territorio. Da qui la nostra richiesta al governo affinché riattivi quanto prima il tavolo ministeriale su Acciaierie D’Italia condizione necessaria per il rilancio definitivo del polo siderurgico". (Com)