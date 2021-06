Libia: Maas, le elezioni si svolgano nella data concordata del 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario un rinnovato impegnato internazionale volto a “garantire che libere ed eque elezioni si svolgano in Libia nella data concordata” del 24 dicembre. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri tedesco, Heiko Maas, durante il suo discorso di apertura dei lavori della seconda Conferenza di Berlino che si tiene oggi al livello dei ministri degli Affari esteri. “Dopo decenni di dittatura e anni di conflitto, i libici vogliono far sentire la loro voce”, ha detto Maas, dando un “caloroso benvenuto” al primo ministro libico Abdulhamid Dabaiba e alla ministra degli Esteri, Najla el Mangoush. “Oggi dimostriamo ancora una volta il nostro sostegno alla sovranità, all'indipendenza, all'integrità territoriale e all'unità nazionale della Libia”, ha detto il capo della diplomazia tedesca, sottolineando i progressi compiuti dalla prima conferenza di Berlino del gennaio 2020. “Con il sostegno delle Nazioni Unite, è stata selezionata e approvata dalla Camera dei rappresentanti libica un'autorità esecutiva ad interim. La presenza della delegazione libica qui oggi testimonia questa svolta. Ma la situazione in Libia è migliorata anche in altri modi: finalmente è arrivato un cessate il fuoco e il blocco del petrolio è stato revocato”, ha detto Maas. (Geb)