Libia: Maas, combattenti, forze e mercenari stranieri devono andarsene

- Combattenti, forze e mercenari stranieri “devono andarsene” dalla Libia, ma per raggiungere questo obiettivo è necessaria “la volontà politica di tutti noi qui oggi intorno al tavolo”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri tedesco, Heiko Maas, durante il suo discorso di apertura dei lavori della seconda Conferenza di Berlino che si tiene oggi in Germania al livello dei ministri degli Affari esteri. “La presenza armata straniera in Libia ha una grande influenza sul processo di pace. L'accordo di cessate il fuoco libico e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza affermano chiaramente che combattenti, forze e mercenari stranieri devono andarsene”, ha detto Heiko Maas.(Geb)