Romania: premier Citu, bisognerà fare riforme attraverso decreti d'urgenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il leader del Partito nazionale liberale romeno (Pnl), Ludovic Orban, ha dichiarato che il partito e la stessa coalizione di governo non parteciperanno al voto sulla mozione di sfiducia al governo guidato da Florin Citu in programma al Parlamento romeno. "Sia a livello di coalizione, sia nel partito, abbiamo deciso di essere presenti alla mozione di sfiducia e di non votare per mostrare la mancanza di maggioranza e la gratuità di questo approccio politico da parte del Partito socialdemocratico", ha detto Orban. Il presidente del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu ha dichiarato che "ci sono tali segnali" che alcuni deputati dello stesso Pnl vorrebbero votare per la mozione. "Continueremo le trattative. Abbiamo chiuso la trattativa con le parti sociali, perché volevamo vedere prima di tutto dai datori di lavoro, dalle Pmi, dai sindacati, se fosse opportuno presentare una tale mozione. Tutti hanno detto molto chiaramente che era opportuno presentare la mozione di sfiducia e che questo governo se ne debba andare. Abbiamo negoziato il testo della mozione, l'ho finalizzato con le parti sociali, con gli altri partner e con il gruppo dell'Alleanza per la unione dei romani (Aur)", ha affermato Ciolacu all'emittente televisiva "Antena 3". (segue) (Rob)