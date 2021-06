Romania: premier Citu, bisognerà fare riforme attraverso decreti d'urgenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico romeno (Psd) è pronto a governare e per il successo della mozione di sfiducia sono già in corso trattative anche con diversi parlamentari vicini all'attuale governo, aveva detto nei giorni scorsi Ciolacu. "Stiamo già trattando con diversi parlamentari vicini all'attuale governo e con un altro partito che al momento è, proprio come il Psd, all'opposizione, abbiamo una trattativa sul testo della mozione, ma anche con il gruppo delle minoranze e altri colleghi indipendenti. Questa è la prima volta che una mozione di sfiducia ha la possibilità di passare a soli sei mesi dalle elezioni generali. Vogliamo anche il sostegno delle parti sociali. È un nuovo approccio del Psd. Consideriamo una mozione di censura non solo una lotta politica, ma anche uno strumento di dialogo con le parti sociali per vedere dove è andato storto e crediamo sia un approccio corretto", aveva dichiarato Ciolacu. (Rob)