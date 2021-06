I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omofobia: Fico su ddl Zan, non accettiamo ingerenze dal Vaticano - Sulla richiesta informale al governo da parte del Vaticano di rivedere il ddl Zan “il Parlamento è assolutamente sovrano” e “non accettiamo ingerenze”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite ad “Agorà” su Rai3. “I parlamentari decidono in modo indipendente, il ddl Zan è già passato alla Camera e farà il normale iter normale in Parlamento”, ha aggiunto. (segue) (Rin)