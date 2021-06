I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recovery: Guerra, primi 25 miliardi Pnrr potrebbero arrivare a rate - I primi 25 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "non è detto che arriveranno tutti. Potrebbero arrivare a rate". Lo ha dichiarato la sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra (Leu), ospite a "Radio anch'io" su Rai Radio1. "I primi soldi arriveranno entro luglio. Si tratta del 13 per cento della spesa su cui potremo contare", ha rimarcato la sottosegretaria, che ha aggiunto: "Il sostegno della Bce è fondamentale. Dal Pnrr verrà un forte stimolo alla crescita, in termini di modernizzazione e di indirizzo verso l’innovazione tecnologica ed ecologica, garantendo la solidarietà sociale”. (segue) (Rin)