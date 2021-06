© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Bianchi, al lavoro per riaprire a settembre in presenza - "Stiamo lavorando, anche con gli altri governi, per riaprire la scuola in presenza a settembre. Dobbiamo coordinare gli sforzi su tutto il territorio, anche fuori dalle aule". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto a Rainews24. (segue) (Rin)