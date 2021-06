I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Costa, riunione Cts in settimana su riapertura discoteche, dare risposta entro 10 luglio - Questa settimana il Comitato tecnico-scientifico (Cts) "si riunirà per condividere un percorso di riapertura" per le discoteche. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI), ospite a Rainews24. Il settore delle discoteche "è un settore produttivo come gli altri. Dobbiamo dare una data per ripartire, nel giro di pochi giorni", ha sottolineato il sottosegretario, che ha indicato il 10 luglio come termine entro cui dare una risposta. (Rin)