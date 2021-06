Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), esposto contro Raggi e Ama per attentato alla salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo predisposto un esposto alla Procura della Repubblica per attentato alla salute pubblica e, contestualmente, al Prefetto per chiedere, ove l'inerzia dell'amministrazione capitolina e di Ama dovesse proseguire, la nomina di un Commissario per rimuovere la spazzatura e igienizzare i cassonetti". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Siamo sconcertati dell'azione o meglio dell'assenza totale di Ama, della giunta Raggi e della regione di Zingaretti su questa tematica, un'assenza che ha portato il presidente dell'Ordine dei medici di Roma a parlare di 'emergenza igienica nel pieno ancora della pandemia da Covid-19', un allarme che non possiamo trascurare - aggiunge Figliomeni -. Solo ieri il sindaco Raggi si vantava di aver lavorato molto sulle periferie, di viverci e di averci portato i servizi. Viene da sorridere dinanzi a questa 'dichiarazione d'amore' nei confronti delle periferie a cui vuole talmente bene che le sta sommergendo di rifiuti, operazione che sta portando avanti insieme agli avversari per finta del Pd". (segue) (Com)