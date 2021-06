Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), esposto contro Raggi e Ama per attentato alla salute pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini oltre allo scempio in tema di decoro - continua Figliomeni -, sono costretti a convivere con la puzza nauseabonda che proviene dai rifiuti che marciscono per strada e nei cassonetti presi d'assalto da vermi, blatte, gabbiani, topi e cinghiali, con la beffa, inoltre, di pagare una tariffa tra le più alte d'Italia a fronte di un servizio inesistente. Vogliamo ringraziare il personale dell'Ama che, nonostante le difficoltà in cui versano, stanno cercando di portare avanti il loro lavoro e avremmo voluto che il management dell'Ama, nel solco dei predecessori tutti nominati e revocati dalla Raggi, fosse più sollecito a rispondere alla crisi dei rifiuti cercando soluzioni anche a tutela dei dipendenti oltre che dei cittadini continuamente vessati". Per il consigliere di Fd'I "l'amministrazione a cinque stelle sta riuscendo nell'impresa di far sì che i romani, nonostante in tutto il Paese si parli di levare la mascherina nei luoghi aperti al pubblico dal prossimo 28 giugno, siano costretti a portarla per fronteggiare questa emergenza, coprendo anche di ridicolo la città eterna. E lo scarica barile di ieri tra il Campidoglio a guida grillina e la Regione Lazio a guida Pd ha il sapore della beffa dopo l'odore nauseabondo che si sta diffondendo dappertutto", conclude Figliomeni. (Com)