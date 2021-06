Ue: risoluzione maggioranza, derogare temporaneamente a brevetti vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di proprietà intellettuale, occorre lavorare "affinché si possa derogare temporaneamente per i vaccini anti-Covid 19 al regime ordinario dell'accordo Trips sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, prevedendo anche il trasferimento del know-how necessario, con l'obiettivo di fornire una risposta robusta e rapida alla pandemia". E' tra gli impegni che i partiti di maggioranza chiedono al governo di assumere nel testo della risoluzione depositato alla Camera in seguito alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. (Rin)