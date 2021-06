Ue: risoluzione maggioranza, solidarietà a Paesi primo ingresso migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione occorre porre la questione "al centro del dibattito politico europeo, con particolare riferimento al tema della solidarietà nei confronti degli Stati membri di primo ingresso" così come serve "promuovere una politica migratoria comune dell'Unione europea, che sia parte integrante dell'azione esterna dell'Ue". E' quanto si legge nel testo della risoluzione della maggioranza depositato alla Camera in seguito alle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Inoltre, prosegue il testo, è necessario "contrastare, anche con strumenti finanziari adeguati, tutte le rotte della migrazione illegale e il traffico di esseri umani, con un'attenzione particolare al mar Mediterraneo". (Rin)