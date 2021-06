Libia: Blinken, basta ingerenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia deve essere libera dalle ingerenze straniere. È quanto affermato dal segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che ha incontrato oggi a Berlino. Blinken si è espresso mentre mancano poche ore all’avvio della seconda conferenza di Berlino sulla Libia. Al riguardo, Maas ha ricordato gli obiettivi del summit: elezioni il 24 dicembre, ritiro delle forze straniere, unificazione dello strumento militare libico e sviluppo economico. Blinken ha aggiunto che gli Usa condividono i medesimi obiettivi, sottolineando l’importanza che il cessate il fuoco in Libia continui a essere pienamente applicato. Inoltre, gli attori in conflitto devono fare la loro parte per l’unificazione delle forze libiche. Per gli Stati Uniti, ha proseguito Blinken, la comunità internazionale e le parti del conflitto in Libia devono cooperare affinché il Paese divenga sicuro e sovrano. (Geb)