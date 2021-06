Energia: Maas, faremo la nostra parte per evitare che Putin sfrutti Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania farà la propria parte al fine di evitare che il presidente russo, Vladimir Putin, sfrutti il gasdotto Nord Stream 2 per esercitare pressioni sull’Ucraina. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante la conferenza stampa con il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, che ha incontrato oggi a a Berlino. In particolare, Maas ha dichiarato: “Washington ha delle aspettative riguardo garanzie che Putin non sfrutti il Nord Stream 2 per esercitare pressioni sull’Ucraina”. A tale scopo, ha aggiunto il ministro degli Esteri tedesco, “faremo la nostra parte”. Maas ha quindi evidenziato che la Germania continuerà a rispettare l’accordo tra Mosca e Kiev sull’Ucraina come paese di transito del gas. (Geb)