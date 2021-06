Russia: ispezione Oms rivela carenze in uno degli impianti di produzione vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha effettuato ispezioni in quattro stabilimenti farmaceutici impegnati nella produzione del vaccino russo Sputnik V e ha sollevato preoccupazioni su uno degli impianti. Gli esperti hanno pubblicato le loro conclusioni preliminari sul sito web dell'Oms. A seguito di un'ispezione presso l'impianto di Ufa, gli esperti hanno espresso "preoccupazioni sull'integrità dei dati e sui risultati dei test del monitoraggio microbiologico e ambientale durante la produzione, nonché sulla qualità del controllo per il vaccino Gam-COVID-Vac (nome ufficiale dello Sputnik V)", si legge nel rapporto. In totale, l'Oms ha identificato sei punti critici per quanto riguarda la produzione in questa struttura. Gli esperti hanno informato l'azienda produttrice e le autorità di regolamentazione della Russia dei loro risultati. L'ufficio stampa del ministero dell'Industria e del Commercio ha affermato che "tutti i commenti riguardano un solo sito e non sono applicabili al complesso". (Rum)