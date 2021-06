Università: il Mip Politecnico di Milano tra i migliori al mondo con l’ executive mba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Executive Mba del Mip si è inoltre distinto per l'Employer Reputation con il 43esimo posto (19 in Europa) e per la Thought leadership / Academic Reputation con il 74esimo posto (31esimo in Europa). Si tratta di quelle categorie che riconoscono rispettivamente l'apprezzamento del programma formativo da parte delle decine di migliaia di datori di lavoro di aziende a livello globale e l'autorevolezza da parte del mondo accademico nazionale e internazionale. "La presenza della nostra scuola nel corso degli anni in ranking autorevoli come quelli firmati Qs" – hanno dichiarato Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente Presidente e Dean del Mip Politecnico di Milano - "certifica formalmente la qualità della nostra offerta formativa, in questo specifico caso degli Executive Mba, per professionisti e manager che vedono nell'upskilling e nel reskilling la chiave per sviluppare competenze utili per emergere in un mercato del lavoro in costante aggiornamento. Il buon risultato ottenuto anche quest'anno nel ranking è motivo di orgoglio, soprattutto per ciò che riguarda la conferma del nostro alto valore reputazionale agli occhi dei datori di lavoro in tutto il mondo: il marchio e la solidità di un brand come il Mip Politecnico di Milano sono elementi chiave per attrarre tutti quei professionisti che investono nel lifelong learning. Infatti, nelle scorse settimane abbiamo accolto oltre 80 nuovi partecipanti nelle nostre aule Executive Mba provenienti da diversi settori e funzioni aziendali". (Com)