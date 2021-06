Hong Kong: Ue, chiusura "Apple Daily" dimostra soffocamento libertà stampa ed espressione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano indipendente di Hong Kong “Apple Daily” chiuderà le attività sabato prossimo a seguito degli arresti effettuati all’interno della redazione la scorsa settimana e del congelamento dei conti correnti bancari della testata. Lo ha annunciato la società editoriale Next Digital. Fondato dal magnate e attivista per la democrazia Jimmy Lai, agli arresti già dallo scorso anno, “Apple Daily” era rimasta una delle poche voci di dissenso a Hong Kong, dove le autorità della Cina continentale stanno portando avanti un’incessante azione volta a soffocare l’autonomia dell’ex colonia britannica. Giovedì scorso la polizia di Hong Kong ha fatto irruzione nella redazione del giornale arrestando il direttore capo Ryan Law, l'amministratore delegato Cheung Kim-hung, il direttore operativo Chow Tat-kuen, il vicedirettore Chan Puiman e il caporedattore Cheung Chi-wai. Questa mattina è stato arrestato un altro giornalista, Yeung Ching-kee, che scriveva editoriali per il quotidiano. (segue) (Beb)