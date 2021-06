Tlc: Open Fiber ed Elis inaugurano l'area di formazione per giuntisti di fibra ottica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto dodici le centrali di snodo delle tecnologie in fibra ottica realizzate da Open Fiber nella Capitale. Contengono gli apparati di tutti gli operatori che forniscono servizi sulla sua rete e consentono già oggi di collegare oltre 330mila unità abitative per un totale di circa 900 km di nuova infrastruttura finora realizzata sul territorio di Roma. L'integrazione nel Pop di Roma Tiburtina di spazi pensati per la formazione in assetto lavorativo è frutto di una collaborazione che prosegue da anni e che vede Open Fiber ed Elis impegnati, insieme, in numerose iniziative finalizzate alla formazione e all'occupazione giovanile. Tra queste, la partecipazione di Open Fiber al programma di alternanza scuola-lavoro, che vede Elis e le aziende del suo consorzio dialogare con oltre 200 istituti scolastici superiori attraverso attività didattiche in aula con professionisti ed esperienze di formazione in reali situazioni di lavoro. Altro ambito di collaborazione il progetto Sistema Scuola Impresa 4.0, dedicato ai processi di trasformazione della didattica e di orientamento ai mestieri del futuro. "Per dare ai giovani la possibilità di costruirsi un futuro dobbiamo impegnarci a creare più ponti tra formazione e aziende", ha spiegato Pietro Cum, amministratore delegato di Elis. "Il dialogo con il mondo del lavoro serve a definire i profili professionali, a progettare di conseguenza i corsi e a trasferire competenze anziché nozioni". (Com)