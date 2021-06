Ue: Fornaro (Leu), unita e solidale, continuare a proteggere lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle lezioni che "traiamo dalla pandemia è che nessuno si salva da solo. Bene quindi un'azione coordinata dell'Unione europea sui vaccini e sulla solidarietà verso i paesi più poveri perché vaccinare tutti e in tutto il mondo è interesse comune. Stesso sforzo e solidarietà è necessario sulla gestione di migranti perché l'Italia non può essere lasciata sola". Lo ha detto in Aula a Montecitorio il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro. "Se oggi siamo in Italia sulla buona strada è perché le scelte compiute dai governi nella gestione della pandemia da Covid-19 sono state corrette. Lo sforzo comune e solidale che l'Unione europea sta compiendo in questa fase di pandemia dovrà proseguire anche dopo la fine del Covid-19 per garantire all'Ue un futuro di benessere", ha aggiunto. (segue) (Rin)