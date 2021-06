Ue: Fornaro (Leu), unita e solidale, continuare a proteggere lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' fondamentale una risposta unitaria dell'Europa per contrastare gli effetti della crisi economica prodotta dalla pandemia",ha proseguito Fornaro. "Bene quindi l'azione forte e solidale dell'Unione europea per sostenere la ripresa economica con il Next Generation Eu. Arriveranno tante risorse ma dobbiamo stare attenti perché la ripresa italiana deve essere ancora accompagnata da una protezione dei soggetti più deboli perché abbiamo bisogno di coesione e inclusione sociale e non di rabbia sociale. In questa prospettiva la proroga del blocco dei licenziamenti rimane una misura utile ed equa", ha concluso. (Rin)