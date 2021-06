Milano: 26enne rapinato in via Bonnet, per intimorirlo gli sparano con una pistola a salve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 4.15, gli agenti della polizia sono intervenuti in via Nino Bonnet, dove un cittadino italiano di 26 anni ha riferito di esser stato appena rapinato. Il giovane, infatti, sarebbe stato avvicinato da quattro persone di origine nordafricana, le quali gli hanno strappato di dosso la collanina d'oro che portava. Quando il 26enne ha reagito nel tentativo di recuperare ciò che gli era stato rubato, uno dei rapinatori lo ha minacciato con una pistola a salve, sparandogli contro tre colpi per intimorirlo e guadagnarsi così la via di fuga. Il 26enne non ha riportato ferite e il gruppetto è riuscito a dileguarsi. (Rem)